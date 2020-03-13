Ученые: Ибупрофен может быть опаснее, чем предполагается

«Мы обнаружили, что ибупрофен вызвал гораздо больше изменений экспрессии белка в печени, чем мы ожидали», - сказал Гомес.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе провела новой исследование. Согласно его результатам, болеутоляющие на основе Ибупрофена могут быть опаснее для печени, чем это предполагалось ранее. Кроме этого, была обнаружена разница реакций в зависимости от пола.Ибупрофен – нестероидный противовоспалительный препарат. Его можно купить в аптеке без рецепта, используется как болеутоляющее.Ученым уже давно известно, что его употребление чревато сердечными проблемами и повышенным риском развития инсульта, однако побочные эффекты для печени изучались не так подробно.Профессор Алдрин Гомес, работающий на кафедре нейробиологии, физиологии и поведения в Колледже биологических наук при Калифорнийском университете с коллегами провели недельное испытание на мышах. Им вводили Ибупрофен в количество эквивалентном приему 400 мг препарата взрослым человеком.С помощью расширенной масс-спектрометрии они исследовали метаболические пути в печеночных клетках.Более трех десятков различных метаболических путей были изменены у самцов мышей, получавших Ибупрофен. Исследователи обнаружили, что Ибупрофен имел различные, а в некоторых случаях противоположные эффекты на печень самцов и самок мышей.Ученые отмечают, что это не призыв к отказу от лекарства. Все препараты имеют те или иные побочные эффекты. Однако это открытие стоит учитывать в вопросах назначения лечения в зависимости от пола.