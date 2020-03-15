Ибупрофен и другие болеутолящющие. Когда они могут вызвать сердечный приступ?

«Использование диклофенака от 100 мг в день в течение 8-30 дней значительно увеличивает риск инфаркта. Болеутоляющие с активным веществом напроксен в дозировке от 750 мг также представляют собой опасность для сердца», - констатировали научные специалисты.

Как сообщает MedikForum.ru, исследование ученых показало : вероятность возникновения сердечного приступа увеличивается на 50%, когда ибупрофен принимается в течение недели в определенном количестве.При менструальной боли рекомендуемая максимальная суточная доза ибупрофена составляет 1200 мг, при лихорадке и других видах боли – 3200 мг. Но работа исследователей показала: при ежедневной дозировке от 1200 мг в течение 8-30 дней ибупрофен может вызвать сердечный приступ: его вероятность повышается более чем в два раза. Научные специалисты советуют не принимать лекарство в количестве больше указанного.Осторожно следует употреблять другие болеутолящющие, напроксен и диклофенак.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что сердце подвержено опасной аритмии.