Ибупрофен и другие болеутолящющие. Когда они могут вызвать сердечный приступ?
Применение ибупрофена может обернуться тяжелыми последствиями для сердца, вызвав приступ, – это установили ученые международного проекта из Финляндии, Канады и Германии. Также риск сердечного приступа повышают другие болеутолящющие – напроксен и диклофенак.
Как сообщает MedikForum.ru, исследование ученых показало: вероятность возникновения сердечного приступа увеличивается на 50%, когда ибупрофен принимается в течение недели в определенном количестве.
При менструальной боли рекомендуемая максимальная суточная доза ибупрофена составляет 1200 мг, при лихорадке и других видах боли – 3200 мг. Но работа исследователей показала: при ежедневной дозировке от 1200 мг в течение 8-30 дней ибупрофен может вызвать сердечный приступ: его вероятность повышается более чем в два раза. Научные специалисты советуют не принимать лекарство в количестве больше указанного.
Осторожно следует употреблять другие болеутолящющие, напроксен и диклофенак.
«Использование диклофенака от 100 мг в день в течение 8-30 дней значительно увеличивает риск инфаркта. Болеутоляющие с активным веществом напроксен в дозировке от 750 мг также представляют собой опасность для сердца», - констатировали научные специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что сердце подвержено опасной аритмии.
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