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Дерматолог Скорогудаева рассказала о связи туалетной бумаги и рака

туалетная бумага

В условиях эпидемии коронавируса туалетная бумага стала одним из самых востребованных товаров, которыми начали запасаться люди. Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева предупреждает: использование этого гигиенического средства определенным образом связано с развитием опасных болезней.

Как сообщает MedikForum.ru, врач-дерматолог рассказала о связи туалетной бумаги и рака. В интервью изданию «Вечерняя Москва» Скорогудаева пояснила, что некоторые ее некачественные образцы могут содержать в составе свинец и при использовании дать толчок процессам, вызывающим развитие геморроя, воспалительных процессов, рака прямой кишки.

Что касается ароматизированных, цветных разновидностей туалетной бумаги, в них могут присутствовать добавки (ароматизаторы, красители и проч.), вызывающие аллергические реакции, раздражение кожи.

«Туалетная бумага должна быть сделана из чистой целлюлозы. Различные примеси могут лишь вредить. Выбирайте бесцветную, белую бумагу со средней стоимостью», - поделилась рекомендацией дерматолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Елена Малышева посоветовала россиянам отказаться от использования туалетной бумаги.
Теги : гигиена
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Дерматолог Скорогудаева рассказала о связи туалетной бумаги и рака
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