Дерматолог Скорогудаева рассказала о связи туалетной бумаги и рака

«Туалетная бумага должна быть сделана из чистой целлюлозы. Различные примеси могут лишь вредить. Выбирайте бесцветную, белую бумагу со средней стоимостью», - поделилась рекомендацией дерматолог.

Как сообщает MedikForum.ru, врач-дерматолог рассказала о связи туалетной бумаги и рака. В интервью изданию «Вечерняя Москва» Скорогудаева пояснила , что некоторые ее некачественные образцы могут содержать в составе свинец и при использовании дать толчок процессам, вызывающим развитие геморроя, воспалительных процессов, рака прямой кишки.Что касается ароматизированных, цветных разновидностей туалетной бумаги, в них могут присутствовать добавки (ароматизаторы, красители и проч.), вызывающие аллергические реакции, раздражение кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Елена Малышева посоветовала россиянам отказаться от использования туалетной бумаги.