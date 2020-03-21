Королевская поддержка: Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что нужно делать при коронавирусе
COVID-19 уже успел доказать, что для него не имеют значения известность и статус человека, которого он выбрал себе в жертвы. Он одинаково поражает простых людей, глав государств, звезд кинематографа и сцены. Чтобы защитить себя и окружающих, члены королевского двора Елизаветы II отправились в изоляцию, перейдя на онлайн общение.
На страничке герцогов Сассекских, которым в конце марта предстоит официально покинуть королевский двор, сняв с себя все полномочия представителей Британской монархии, появился пост, посвященный пандемии коронавируса. Супруги сейчас живут в особняке на острове Ванкувер и соблюдают требования карантина.
Они призывают всех граждан стать поддержкой друг для друга в это тяжелое для всех время. Меган и Гарри считают, что сейчас многие испуганы и одиноки, а потому дружеское участие даже в сети имеет очень большое значение.
Свой призыв к взаимопомощи они дополнили картинкой со словами: «Сегодня я чувствую...» и предложили каждому завести собственный дневник, продолжив эту фразу.
В это же время герцоги Кембриджские нарушили карантин и бесстрашно отправились в лондонский колл-центр скорой помощи (служба 111), чтобы лично сказать слова благодарности сотрудникам, которые сейчас сутками работают без отдыха, оказывая помощь заболевшим и паникующим людям.
«Они нуждаются в нашей поддержке так же, как и мы в их», — объяснили свой поступок Кейт Миддлтон и принц Уильям. При этом они обратились к жителям королевства с призывом соблюдать изоляцию и меры безопасности, которые могут сдержать распространение инфекции: «Не забывайте действовать в соответствии с советами экспертов: оставайтесь дома, если у вас или у тех, с кем вы живете, есть симптомы, и избегайте несущественных контактов, чтобы помочь уменьшить распространение инфекции от вируса».
Ранее сообщалось, что первенец 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри появился на свет утром 6 мая, об этом проинформировал The New York Times. По данным издания, новоиспеченная мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Мальчик весит 3,3 килограмма.
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