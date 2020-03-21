Женщина пошла за туалетной бумагой и родила прямо в супермаркете
Необычный случай произошел в американском городе Спрингфилд. Местная жительница пришла в магазин за туалетной бумагой на фоне ажиотажа на этот товар и родила прямо в супермаркете.
Везде в мире, в том числе и в США наблюдается небывалый ажиотаж вокруг туалетной бумаги. Беременная жительница Спрингфилда пришла в магазин, чтобы пополнить запасы этого товара, но внезапно у нее отошли воды.
К счастью, в супермаркете в этот момент оказались медсестра и пожарные, которые помогли принять роды, а менеджер магазина натянула простыню, чтобы уберечь роженицу от чужих взоров, пишет издание The New York Post.
Примерно через 40 минут новоиспеченную мать вместе с ребенком забрали на скорой помощи. Менеджер супермаркета рассказала, что на следующий день позвонила женщине, чтобы узнать, как ее дела. Та ей рассказала, что и с ней, и с малышом все хорошо.
Напомним, что недавно телеведущая и врач Елена Малышева призывала россиян отказаться от туалетной бумаги из-за ее опасности для здоровья.
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