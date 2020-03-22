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Пожилой медик рассказала о личном опыте борьбы с коронавирусом

Пожилой медик рассказала о личном опыте борьбы с коронавирусом

Первые симптомы болезни она почувствовала уже через два дня после заражения.

60-летняя Клэр Герарда, руководившая Королевским колледжем врачей общей практики в Великобритании, успешно справилась с COVID-19 и теперь рассказывает в прессе, как ей это удалось.

Женщина признается, что почувствовала себя плохо через два дня после возвращения с конференции в Нью-Йорке. Сначала это была сильная усталость и внезапный сухой кашель. Герада решила, что таким образом ее организм отреагировал на долгий перелет и стрессовую ситуацию. Чуть позже появилась сильная боль в горле, и поднялась температура. Лихорадочное состояние сопровождалось дрожью, постоянно хотелось спать.

Женщина сразу заподозрила, что у нее коронавирус, так как для гриппа был «не сезон» и вообще она не слишком подвержена заболеваниям. Тест на COVID-19 действительно подтвердил наличие инфекции.

Клэр недаром была медиком, поэтому пошла по щадящему пути лечения, она принимала по две таблетки парацетамола каждые восемь часов только для того, чтобы сбить температуру, пила много жидкости, ела куриный суп.Уже через шесть дней наступило значительное улучшение состояния – температура спала, появился аппетит. Как и положено, Клэр провела на карантине еще неделю, чтобы исключить заражение окружающих.

Теперь врач, на собственном опыте познакомившаяся с COVID-19, поясняет, что тяжелое протекание заболевания происходит только в том случае, если у человека имеются сопутствующие или хронические заболевания, такие как – диабет, гипертония и другие. Если здоровье в относительной норме, коронавирус не столь страшен.

Итальянское издание Corriere Della Sera опубликовало интервью с хирургом из больницы в Бергамо, которая рассказала о критической ситуации в госпиталях страны из-за массовой заболеваемости коронавирусом. Женщина утверждает, что больным не хватает самых обычных средств помощи и препаратов.
Теги : борьба с коронавирусом
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