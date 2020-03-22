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Под подозрение в распространении коронавируса попали комары и секс

Под подозрение в распространении коронавируса попали комары и секс

Медикам пришлось ответить на тревожащие людей вопросы.

Ранняя весна и не унимающийся коронавирус вызвали новое опасение в распространении опасной инфекции. Не будут ли этому способствовать рано покинувшие места зимовки комары, беспокоятся граждане.

Специалисты ВОЗ ответили на этот животрепещущий вопрос. По их заверениям, COVID-19 является респираторно-вирусной инфекцией. Это значит, что распространяется она воздушно-капельным путем, то есть в процессе кашля или чиха больного человека. Возможен путь через выделения из носа, прикосновения к поверхностям, за которые недавно брался инфицированный и оставил на них микрочастицы с возбудителем.

Чего пока не отмечалось, так это того, что коронавирус передается через кровь, то есть разносчиками могут стать кровососущие насекомые, такие, как комары. Так что в данном случае бояться их не следует.

Повальный карантин привел к возникновению и еще одного волнующего вопроса – можно ли заниматься сексом. На этот счет медики тоже успокоили пребывающих в домашней изоляции граждан. Подтверждений такого способа передачи заболевания до сих пор не отмечалось.

Правда, есть некоторое уточнение, сексом заниматься можно, а вот целоваться – нельзя, потому как вирус передается через слизистые. Как в таком случае решать вопрос, чтобы не только не допускать лишних нежностей, но даже и не дышать друг на друга – не известно. Разве что надевать медицинские маски.

В интернете появилось множество сервисов, которые в реальном времени отслеживают данные о распространении коронавируса нового типа по всему миру. Приобщиться к ним решил и IT-гигант "Яндекс", который запустил новый раздел в своем сервисе "Яндекс.Карты". Теперь с помощью карт можно отслеживать географию и статистику распространения COVID-19.
Теги : коронавирус и секс
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