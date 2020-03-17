Ученые назвали условие победы над COVID-19 и возможный срок окончания пандемии

«Они уже не будут болеть и передавать вирус другим, что станет препятствием для дальнейшего распространения инфекции», - поясняют научные специалисты.

Как сообщает MedikForum.ru, исследователи назвали возможный срок окончания пандемии коронавируса – это может произойти примерно через 12-18 месяцев. Важным условием для этого является развитие так называемого «стадного» иммунитета у населения.Эффективной вакцины против COVID-19 сегодня не существует. Когда она будет создана, неизвестно. В такой ситуации, считают ученые, на победу в борьбе с заболеванием можно рассчитывать лишь в том случае, если число заразившихся и выздоровевших людей будет большим – это и обеспечит необходимый массовый иммунитет к вирусу.Данная стратегия может привести к победе только через достаточно длительный срок в год-полтора. Но если коронавирус мутирует и трансформируется в другое заболевание, это может привести к новой волне массовых заражений его обновленной версией.Пока надо добиться сдерживания резкого роста заражения коронавирусной инфекцией, чтобы медицина могла справиться с потоком больных, констатируют научные специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были сделан прогноз об ослаблении эпидемии нового коронавируса.