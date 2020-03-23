Как бы не перепутать: в Америке заводы вместо бурбона теперь будут выпускать антибактериальный гель
Президент США Дональд Трамп уже успел оценить качество новой продукции.
Дональд Трамп заявил во время недавней пресс-конференции в Белом доме, что США уже отреагировали на мировую пандемию коронавируса. Как пример он назвал заводы крупного производителя алкоголя Pernod Ricard, которые вместо привычной продукции перешли на выпуск антибактериального геля, видимо, посчитав его сейчас более востребованным у населения.
- Pernod Ricard... перепрофилируют производство алкоголя на своих заводах в Арканзасе, Кентукки, Техасе и Виргинии, чтобы делать антибактериальный гель для рук, - рассказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп уже успел познакомиться с новой продукцией предприятий. В компании делают «огромное количество антибактериального геля, и очень хорошего уровня», сделал рекламу президент. По его словам, первые поставки ожидаются уже на следующей неделе.
Кстати, у работника аппарата вице-президента США Майка Пенса подтвердился положительный результат на COVID-19. При этом Трамп не считает необходимым вводить в стране общенациональный карантин. Видимо, он верит в чудодейственную силу антибактериального геля, которым обещают завалить Америку предприятия Pernod Ricard.
По последним данным в мире заражены COVID-19 свыше 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.
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