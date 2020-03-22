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Боль под лопаткой: 6 возможных причин

Боль под лопаткой: 6 возможных причин

Боль в области лопаток часто вызвана плохой осанкой и мышечным напряжением. Серьезные заболевания, например сердечно-сосудистые и остеопороз, также могут повлиять на эту область. Важно определить причину боли, чтобы можно было назначить адекватное лечение.

Плохая осанка

Плохая осанка создает чрезмерное напряжение и давление на позвоночник, плечи и бедра. Если ее не контролировать, она может вызвать хроническую боль в спине и увеличить риск дегенеративных заболеваний суставов, таких как остеопороз и остеоартрит. 

Неправильная техника подъема

Подъем или переноска тяжелых предметов без соблюдения надлежащей техники повышает риск получения травмы. Чтобы этого не произошло делайте это со специальным поясом (как у тяжелоатлетов) и используйте мышцы живота.

Чрезмерные физические нагрузки

Чрезмерные физические нагрузки и тяжелая атлетика вызывают легкие разрывы мышц, боль, которая может распространяться по всему телу. 

Вывих ребра

Боль в лопатке также может быть вызвана вывихом ребра из-за плохой осанки, чрезмерной физической нагрузки и физических травм.

Состояние сердца

Боль, которая затрагивает только лопатки, может быть показателем серьезного заболевания - перикардита или расслоения аорты. Они часто вызывают боль вдоль позвоночника и плеч.

Перикардит характеризуется отеком и раздражением мембраны, которая окружает сердце, вызывая боль в груди, которая распространяется на шею и лопатки. Иногда инфаркту предшествует резкая боль вдоль верхней части спины и плеч.

Компрессионный перелом 

Это тип перелома, вызванного остеопорозом. Обычно он поражает верхнюю часть спины, включая позвоночник, лопатки, шею и ребра. 
"Удивительно, но компрессионные переломы довольно распространены из-за распространенности остеопороза у пожилых людей. Лопатка является одной из самых трудных для перелома костей из-за своей структуры и расположения. Однако дегенеративные заболевания суставов могут ослабить жесткие кости и вызвать хроническую боль", - пишет издание Helth News.

Медикфорум писал о том, что врачей и медсестер в России внесу в единую базу.
Теги : лопатка, остеопороз, боль в спине
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Боль под лопаткой: 6 возможных причин
Испании грозит крах системы здравоохранения из-за коронавируса "примерно 25 марта"
Для молодежи коронавирус также опасен, как и для пожилых людей