Врачей и медсестер России пересчитают и внесут в единую базу
На выполнение поручения Минздрава отпущено всего два дня.
В связи с пандемией коронавируса, в Минздраве решили ускорить процесс подключения всех медицинских учреждений России к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ), в которую будут внесены данные всех врачей и медицинских сестер, работающих на территории государства. Создание Федерального регистра медицинских работников. предусмотрено в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», но экстренная ситуация заставила провести этот процесс за два дня.
«Это плановая история, но теперь решено было ускорить этот процесс», - пояснили в министерстве.
Обязательную аккредитацию выпускников ординатур по узким медицинским специальностям Минздрав ввел еще с прошлого года. Он также начал выстраивать систему модульного дополнительного образования, подразумевающую, что завершение каждого этапа обучения доктор также должен закрепить соответствующей аккредитацией.
До 2021 года планируется распространить новую систему переподготовки не только на молодых специалистов - выпускников медицинских вузов, но вообще на всех врачей. Для них предусмотрена повторная аккредитация каждые пять лет.
Создание Федерального регистра врачей подразумевает постоянное повышение профессионализма врачей, что является одним из важных звеньев в выстраивании новой системы здравоохранения.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России намерено создать информационную систему в сфере здравоохранения. Система будет создаваться на основе Интернета.
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