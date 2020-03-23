Названы преимущества жевательной резинки
Историки утверждают, что первые жевательные резинки появились более 6000 лет назад. Получается, что эта привычка уже долго время сопровождает человечество. Эксперты утверждают, что при правильном подходе жвачка может сослужить хорошую службу.
Медики часто рекомендуют использовать жевательную резинку при избавлении от курения. По их мнению, это более здоровая альтернатива при избавлении от привычки, в отличии от употребления конфет, обкусывания ногтей и других способов.
Процесс жевания ослабляет давление во внутреннем ухе. Некоторые люди могут сталкиваться с этим при авиаперелетах или даже в повседневной жизни.
Стоматологи отмечают положительное воздействие жевательной резинки на зубы, поскольку она стимулирует выделение слюны, которая в свою очередь очищает зубы и десна от бактерий и остатков пищи.
Некоторые исследователи заметили способность жвачки укреплять память. Они утверждают, что процесс жевания стимулирует приток крови к мозгу, улучшая его функцию запоминания информации.
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