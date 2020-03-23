Названы преимущества жевательной резинки

Медики часто рекомендуют использовать жевательную резинку при избавлении от курения. По их мнению, это более здоровая альтернатива при избавлении от привычки, в отличии от употребления конфет, обкусывания ногтей и других способов.Процесс жевания ослабляет давление во внутреннем ухе. Некоторые люди могут сталкиваться с этим при авиаперелетах или даже в повседневной жизни.Стоматологи отмечают положительное воздействие жевательной резинки на зубы, поскольку она стимулирует выделение слюны, которая в свою очередь очищает зубы и десна от бактерий и остатков пищи.Некоторые исследователи заметили способность жвачки укреплять память. Они утверждают, что процесс жевания стимулирует приток крови к мозгу, улучшая его функцию запоминания информации.