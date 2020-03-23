Четверка незаменимых в период простуд специй

Специи – неотъемлемая часть кулинарии. С их помощью можно сделать блюдо ароматнее, свежее и вкуснее. Однако кроме приятного вкуса они обладают иммуностимулирующим действием.Имбирь обладает антибактериальными свойствами и может подавлять вирусную активность в организме. Некоторые исследования показали, что его свежий корень обеспечивает наибольшую пользу для здоровья.Повышающие иммунитет свойства чеснока связаны с содержанием в нем аллицина. Ученые отмечают, что аллицин обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые могут помочь предотвратить болезни.Специя с ярким насыщенным цветом богата куркумином, антиоксидантом, который известен своими противовоспалительными свойствами. Недавние исследования показали, что куркума может бороться с инфекционными вирусами, такими как грипп и гепатит С.Эта сладкая и ароматная специя богата антиоксидантами. Вы можете использовать гвоздику, чтобы сделать чай.