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Четверка незаменимых в период простуд специй

Полезные для иммунитета специи
Специи – неотъемлемая часть кулинарии. С их помощью можно сделать блюдо ароматнее, свежее и вкуснее. Однако кроме приятного вкуса они обладают иммуностимулирующим действием.

Имбирь

Имбирь обладает антибактериальными свойствами и может подавлять вирусную активность в организме. Некоторые исследования показали, что его свежий корень обеспечивает наибольшую пользу для здоровья.

Чеснок 

Повышающие иммунитет свойства чеснока связаны с содержанием в нем аллицина. Ученые отмечают, что аллицин обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые могут помочь предотвратить болезни.

Куркума

Специя с ярким насыщенным цветом богата куркумином, антиоксидантом, который известен своими противовоспалительными свойствами. Недавние исследования показали, что куркума может бороться с инфекционными вирусами, такими как грипп и гепатит С. 

Гвоздика

Эта сладкая и ароматная специя богата антиоксидантами. Вы можете использовать гвоздику, чтобы сделать чай.
Теги : специи, иммунитет
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