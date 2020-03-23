Четыре интересных факта об аллергии

Миллионы людей по всему миру страдают от аллергии. С научной точки зрения аллергия – это реакция иммунитета на казалось бы безобидные вещи, вроде арахисового масла или шерсти кошек.Лейкоциты, которые защищают наш организм, активно включаются в работу, сталкиваясь с иммуноглобулином E (IgE). В результате провоцируется сильное воспаление. Вот несколько интересных фактов об аллергии.Есть более 170 продуктов, вызывающих аллергию, но восемь из них составляют 90% случаев. Это молоко, яйца, арахис, лесные орехи, пшеница, соя, рыба и моллюски.От аллергии можно избавиться с возрастом, но все зависит от ее серьезности. Исследования показывают, что 60-80% детей могут до 16 лет избавиться от аллергической реакции на молоко или яйца. А вот перерасти аллергию на арахис получится только у 20%. Лесные орехи, рыба и моллюски еще более прихотливы, аллергия на них проходит только у 14, 4 и 5 процентов детей соответственно.Люди неоднократно сообщали, что после укуса клеща Amblyomma americanum они сталкивались с аллергией на красное мясо, в частности, свинину и говядину. К счастью, в России данный вид клеща не обитает.Как ни удивительно, но у людей действительно бывает аллергия на воду. Это так называемая аквагенная крапивница. Чаще ее вызывает попадание под дождь или другой контакт кожи с водой.