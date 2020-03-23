23-03-2020 07:47 - 4 мифа о коронавирусе, в которые не стоит верить23-03-2020 07:38 - Коронавирус может привести к временной потере обоняния23-03-2020 06:22 - Группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом23-03-2020 05:30 - Назван витамин, дефицит которого в условиях самоизоляции может быть очень опасен23-03-2020 05:00 - «Это отличается от простуды и гриппа». Заразившая британка рассказала, как проявляется коронавирус23-03-2020 02:48 - Как не заразится коронавирусом при поездке в общественном транспорте23-03-2020 02:37 - Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции23-03-2020 02:23 - Второй борт ВКС России приземлился недалеко от Рима23-03-2020 02:10 - Каждому американцу выплатят по тысяче долларов для борьбы с коронавирусом23-03-2020 02:01 - Ангела Меркель ушла на карантин из-за контакта с врачом, заболевшим коронавирусом23-03-2020 01:55 - Средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней23-03-2020 01:48 - Украинский минздрав предлагает ввести в стране режим ЧС23-03-2020 01:43 - "Ковидиот": придумано название для тех, кто запасается гречкой и туалетной бумагой23-03-2020 01:16 - В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппарата ИВЛ для личных целей23-03-2020 01:11 - Швейные предприятия России начали производить многоразовые медицинские маски

Четыре интересных факта об аллергии

Интересные факты об аллергии
Миллионы людей по всему миру страдают от аллергии. С научной точки зрения аллергия – это реакция иммунитета на казалось бы безобидные вещи, вроде арахисового масла или шерсти кошек.

Лейкоциты, которые защищают наш организм, активно включаются в работу, сталкиваясь с иммуноглобулином E (IgE). В результате провоцируется сильное воспаление. Вот несколько интересных фактов об аллергии.

8 продуктов провоцируют 90% случаев пищевой аллергии

Есть более 170 продуктов, вызывающих аллергию, но восемь из них составляют 90% случаев. Это молоко, яйца, арахис, лесные орехи, пшеница, соя, рыба и моллюски.

Аллергию можно перерасти

От аллергии можно избавиться с возрастом, но все зависит от ее серьезности. Исследования показывают, что 60-80% детей могут до 16 лет избавиться от аллергической реакции на молоко или яйца. А вот перерасти аллергию на арахис получится только у 20%. Лесные орехи, рыба и моллюски еще более прихотливы, аллергия на них проходит только у 14, 4 и 5 процентов детей соответственно.

Укус клеща может вызвать аллергию на мясо

Люди неоднократно сообщали, что после укуса клеща Amblyomma americanum они сталкивались с аллергией на красное мясо, в частности, свинину и говядину. К счастью, в России данный вид клеща не обитает.

Бывает аллергия на воду

Как ни удивительно, но у людей действительно бывает аллергия на воду. Это так называемая аквагенная крапивница. Чаще ее вызывает попадание под дождь или другой контакт кожи с водой.
Теги : аллергия, факты
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Это уже было - гонконгский грипп
Четыре интересных факта об аллергии
Четверка продуктов, о наличии кофеина в которых многие не догадываются