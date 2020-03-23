Заболеваемость раком печени у пожилых растет
Количество случаев рака печени во всём мире растет, и особенный всплеск замечен у пожилых пациентов. Это происходит, несмотря на все технологические прорывы, направленные на профилактику болезни.
Для определения трендов и распределения случаев рака печени по возрасту, полу, месту проживания и причинам исследователи из Fudan University в Китае изучили базу данных за 1990-2017 годы. В ней была загружено информация по 195 странам и территориям. Во всём мире количество случаев опухолей печени, диагностированных до наступления 30, упало с 17 381 в 1990 до 14 661 в 2017, как сообщается в исследовании, опубликованном журналом CANCER. Однако в возрастной группе от 30 до 59 и старше 60 это количество выросло с 216 561 и 241 189 в 1990 до, соответственно, 359 770 и 578 344 в 2017.
С поправкой на возраст, исследователи определили, что число случаев рака печени до 30 и в промежутке 30-59 уменьшилось у мужчин и женщин, а вот у представителей старшей возрастной группы фиксировался рост. При этом он наблюдался у сильного пола – показатели заболеваемости представительниц прекрасного пола оставались приблизительно такими же. По сравнению с женщинами, мужчины значительно чаще заболевали после 60.
Спад заболеваемости раком печени в возрастной группе до 30 ученые объясняют более широким распространением вакцинации от гепатита В. Вирус гепатита способен вызывать рак. Тем же объясняется отсутствие этого спада у молодежи стран бедных и развивающихся - там просто не делают подобные вакцины столь широко. Авторы исследования призывают уделять больше внимания профилактике рака печени у пожилых людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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