Кардиолог перечислил 7 опасных для сердца продуктов

Специалист Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа сообщил, что здоровье сердца губят высокие холестерин и давление, диабет, вредные привычки, избыточный вес, малоподвижный образ жизни и стрессы, а также регулярное употребление ряда продуктов, которые часто провоцируют предшествующие проблемам с сердцем недуги.





Он напомнил, что для защиты сердца и сосудов от заболеваний нужно сделать акцент на потреблении фруктов, овощей, круп, семян, бобовых, рыбы и оливкового масла. А вот красное мясо следует употреблять не чаще трех раз в неделю, потому что в нем содержится много вредных насыщенных жиров.





Кроме того, кардиолог посоветовал отказаться от магазинной выпечки и готовой пиццы из супермаркетов, так как эти продукты являются чемпионами по содержанию транс-жиров.

Он рекомендует постепенно отказаться от досаливания пищи, потому что в большинстве продуктов и так содержится соль.





Самый нежелательный для сердца молочный продукт — сливочное масло. Самыми вредными напитками для сердца являются все алкогольные, энергетические и сладкие газированные, сообщается в издании La Vanguardia.