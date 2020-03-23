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Кардиолог перечислил 7 опасных для сердца продуктов

сердце

Специалист Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа сообщил, что здоровье сердца губят высокие холестерин и давление, диабет, вредные привычки, избыточный вес, малоподвижный образ жизни и стрессы, а также регулярное употребление ряда продуктов, которые часто провоцируют предшествующие проблемам с сердцем недуги.


Он напомнил, что для защиты сердца и сосудов от заболеваний нужно сделать акцент на потреблении фруктов, овощей, круп, семян, бобовых, рыбы и оливкового масла. А вот красное мясо следует употреблять не чаще трех раз в неделю, потому что в нем содержится много вредных насыщенных жиров.


Кроме того, кардиолог посоветовал отказаться от магазинной выпечки и готовой пиццы из супермаркетов, так как эти продукты являются чемпионами по содержанию транс-жиров.

Он рекомендует постепенно отказаться от досаливания пищи, потому что в большинстве продуктов и так содержится соль.


Самый нежелательный для сердца молочный продукт — сливочное масло. Самыми вредными напитками для сердца являются все алкогольные, энергетические и сладкие газированные, сообщается в издании La Vanguardia.

Теги : болезни сердца, кардиология, продукты питания
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