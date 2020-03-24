Печень может подавать сигналы о своей "перегрузке", но не все их замечают
Печень - один из главных органов в организме человека. Именно она выступает фильтром для пищи, которая поступает в кишечник. Очень часто печень может перегружаться. Обычно это происходит после больших застолий, банкетов и корпоративов. Об этом могут говорить многие симптомы, которые на первый взгляд не кажутся признаками проблем с печенью.
Воспаление десен, ухудшение зрения, выпадение волос и появление седины - это далеко не полный список того, чем могут быть чреваты проблемы с печенью. А всё потому что "перегрузка" этого важнейшего органа может нарушить любые процессы в организме и привести к сбоям самых разных систем жизнедеятельности.
Например, жирная кожа в области лба также свидетельствует о проблемах с печенью, хотя многие это связывают с генетикой. Аналогичного мнения придерживаются относительно морщин между бровями, но это ошибочная точка зрения. Вертикальные морщины между бровями в 99% случаев говорят о проблемах с печенью. Примечательно, что чем глубже эти морщины, тем серьёзнее проблемы.
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