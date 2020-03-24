Печень может подавать сигналы о своей "перегрузке", но не все их замечают

Воспаление десен, ухудшение зрения, выпадение волос и появление седины - это далеко не полный список того, чем могут быть чреваты проблемы с печенью. А всё потому что "перегрузка" этого важнейшего органа может нарушить любые процессы в организме и привести к сбоям самых разных систем жизнедеятельности.Например, жирная кожа в области лба также свидетельствует о проблемах с печенью, хотя многие это связывают с генетикой. Аналогичного мнения придерживаются относительно морщин между бровями, но это ошибочная точка зрения. Вертикальные морщины между бровями в 99% случаев говорят о проблемах с печенью. Примечательно, что чем глубже эти морщины, тем серьёзнее проблемы.