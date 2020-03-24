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Продукты, содержащие яд, которые мы едим почти каждый день

Продукты с высоким содержанием ядовитых веществ

Привычные продукты могут нести угрозу для здоровья из-за содержания яда. И если обычно его негативное воздействие не проявляется, то однажды может спровоцировать серьёзные проблемы. Такое может произойти при употреблении зеленых помидоров. Многие люди предпочитают засаливать их, однако есть и те, кто употребляют в сыром виде.

Дело в том, что стебли и листья помидоров очень опасны из-за содержания гликоалкалоидов. На человека это вещество действует как яд и даже незначительное его количество может привести к параличу или летальному исходу. В спелых помидорах этого яда нет, однако в зеленых томатах содержится.

Опасность несут и привычные фрукты: вишня, персик, слива и абрикос. В косточках этих плодов содержится цианид. Отравление этим ядом приводит к головной боли, головокружению, дезориентации, тревожности и рвоте. Высокое содержание цианида в организме неминуемо влечет летальный исход.
Теги : вишня, персик, слива, абрикосы, помидоры, яд
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