Продукты, содержащие яд, которые мы едим почти каждый день

Дело в том, что стебли и листья помидоров очень опасны из-за содержания гликоалкалоидов. На человека это вещество действует как яд и даже незначительное его количество может привести к параличу или летальному исходу. В спелых помидорах этого яда нет, однако в зеленых томатах содержится.Опасность несут и привычные фрукты: вишня, персик, слива и абрикос. В косточках этих плодов содержится цианид. Отравление этим ядом приводит к головной боли, головокружению, дезориентации, тревожности и рвоте. Высокое содержание цианида в организме неминуемо влечет летальный исход.