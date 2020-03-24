Назван способ оставаться здоровым при малоподвижном образе жизни

Главное правило ученых - делать перерывы каждые 40 минут при работе за компьютером. Перерыв нужно использовать с умом: перевести взгляд с монитора, чтобы дать глазам отдохнуть, а также сделать несколько простых упражнений для нормализации кровообращения.Следование этой рекомендации снижает риск возникновения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний на 70%.