Назван способ оставаться здоровым при малоподвижном образе жизни
Недостаток движения сопровождает многих современных людей, а в особенности - работников офисов. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Но британским ученым удалось найти способ, который сводит к минимуму опасность малоподвижного образа жизни.
Главное правило ученых - делать перерывы каждые 40 минут при работе за компьютером. Перерыв нужно использовать с умом: перевести взгляд с монитора, чтобы дать глазам отдохнуть, а также сделать несколько простых упражнений для нормализации кровообращения.
Следование этой рекомендации снижает риск возникновения сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний на 70%.
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