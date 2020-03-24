Ученые обнаружили маркеры, которые облегчат диагностику шизофрении
Согласно научным оценкам, один человек из четырех тысяч по всему миру страдает от шизофрении. Полового различия при этом нет. Несмотря на распространенность, болезнь по-прежнему является загадкой для ученых. Диагностика чаще ведется по поведению пациента, а не по биомаркерам. В результате сложно говорить о стопроцентной объективности диагнозов.
Новое исследование, проведенное профессором Лю Бином и профессором Цзян Тяньцзи из Института автоматики Китайской академии наук, может изменить эту ситуацию. Ученые разработали новый маркер, который может помочь в постановке диагноза.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показывает, что аномальная функция полосатого тела в головном мозге может быть многообещающим биомаркером для диагностики шизофрении и ответа пациента на лечение.
Ученые собрали мультимодальные данные нейровизуализации 1,1 тыс. человек с шизофренией и контрольной группы за период 2010-2015 гг.
Анализ показал, что дисфункция полосатого тела – эффективный способ диагностики шизофрении, и что такая дисфункция также является причиной более слабого ответа на лечение.
После объединения различных данных исследователи предположили, что дисфункция полосатого тела связана с дофаминергической системой и полигенным генетическим риском развития шизофрении.
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