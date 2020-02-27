Ученые обнаружили новый тип шизофрении - с нормальным объемом мозга
Ученые из Penn Medicine обнаружили два отдельных нейроанатомических подтипа шизофрении, проанализировав сканирование мозга 300 больных шизофренией. Первый тип показал низкие распространенные объемы серого вещества по сравнению со здоровыми (контрольная группа), в то время как второй тип имел объемы, в значительной степени сходные с нормальным мозгом. Результаты, опубликованные 26 февраля в журнале "Мозг", показывают, что учет различий сможет дать индивидуальные, более эффективные варианты лечения.
«Многочисленные исследования показали, что люди с шизофренией имеют значительно меньшие объемы мозговой ткани, чем здоровые. Но для трети пациентов, на которых мы смотрели, это было не так - их мозг был полностью нормальным», - сказал главный исследователь Кристос Даватцикос, профессор радиологии Уоллеса Т. Миллера в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании (США). - В будущем мы не будем говорить: «У него шизофрения», мы будем говорить: «У пациента есть "подтип" или «патологический паттерн», а не иметь столь широкий зонт".
Трудности диагностики и лечения шизофренииСуществует множество антипсихотических лекарств, доступных для лечения симптомов шизофрении, но они влияют на конкретного пациента как положительного, так и отрицательного. Врачи говорят, что это похоже на "выстрел в темноте".
«Теперь, когда мы начинаем понимать биологию, лежащую в основе этого расстройства, мы надеемся, что однажды у нас будут информированные, персонализированные подходы к лечению», - утверждают авторы.
Медикфорум писал о 7 вещах, которые нужно знать о щитовидной железе.
Оставить комментарий