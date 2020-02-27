Ученые обнаружили новый тип шизофрении - с нормальным объемом мозга

«Многочисленные исследования показали, что люди с шизофренией имеют значительно меньшие объемы мозговой ткани, чем здоровые. Но для трети пациентов, на которых мы смотрели, это было не так - их мозг был полностью нормальным», - сказал главный исследователь Кристос Даватцикос, профессор радиологии Уоллеса Т. Миллера в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании (США). - В будущем мы не будем говорить: «У него шизофрения», мы будем говорить: «У пациента есть "подтип" или «патологический паттерн», а не иметь столь широкий зонт".

Трудности диагностики и лечения шизофрении

«Теперь, когда мы начинаем понимать биологию, лежащую в основе этого расстройства, мы надеемся, что однажды у нас будут информированные, персонализированные подходы к лечению», - утверждают авторы.