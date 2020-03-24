Четыре простейших способа улучшить свой иммунитет

Первый месяц весны обычно сопряжен с сезонными инфекционными заболеваниями. В текущих реалиях к ним добавился еще и новый коронавирус. Если хотите защитить иммунитет, следуйте этим четырем простым советам.Согласно исследованию Ягеллонского университета в Польше, чеснок – противомикробный продукт с иммуностимулирующими свойствами. Однако важно употреблять его сырым в пищу.Недостаток сна – настоящее испытание для иммунитета. Согласно исследованию Тюбингенского университета, сон и циркадные ритмы важны для регуляции иммунитета. Недостаток сна увеличивает количество клеток, снижающих иммунитет.Регулярные занятия спортом поддерживают здоровье. Согласно данным Национальной библиотеки медицины США, физическая активность увеличивает количество лейкоцитов, которые борются с вирусами и бактериями.Смех – лучшее лекарство. В этом выражении есть доля правды. Судя по результатам исследования Университета Западного Кентукки, смех снижает уровень стрессовых гормонов и увеличивает производство лейкоцитов.