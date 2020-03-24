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Четыре простейших способа улучшить свой иммунитет

Способы улучшить иммунитет
Первый месяц весны обычно сопряжен с сезонными инфекционными заболеваниями. В текущих реалиях к ним добавился еще и новый коронавирус. Если хотите защитить иммунитет, следуйте этим четырем простым советам.

Употребляйте чеснок

Согласно исследованию Ягеллонского университета в Польше, чеснок – противомикробный продукт с иммуностимулирующими свойствами. Однако важно употреблять его сырым в пищу.

Высыпайтесь

Недостаток сна – настоящее испытание для иммунитета. Согласно исследованию Тюбингенского университета, сон и циркадные ритмы важны для регуляции иммунитета. Недостаток сна увеличивает количество клеток, снижающих иммунитет.

Занимайтесь спортом

Регулярные занятия спортом поддерживают здоровье. Согласно данным Национальной библиотеки медицины США, физическая активность увеличивает количество лейкоцитов, которые борются с вирусами и бактериями.

Смейтесь

Смех – лучшее лекарство. В этом выражении есть доля правды. Судя по результатам исследования Университета Западного Кентукки, смех снижает уровень стрессовых гормонов и увеличивает производство лейкоцитов.
Теги : иммунитет, смех, чеснок, физические нагрузки, сон
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