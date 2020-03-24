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Коронавирус в Испании: солдаты обнаруживают трупы в домах престарелых

Коронавирус в Испании: солдаты обнаруживают трупы в домах престарелых

Во время дезинфекции домов в Испании престарелых солдаты обнаружили мертвых пожилых людей в нескольких учреждениях, умерших от коронавируса. Тела, по-видимому, оставались незамеченными долгое время, сообщила в понедельник газета «Эль Мундо» и другие СМИ со ссылкой на военную службу экстренной помощи UME.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос подтвердил эти сообщения на пресс-конференции в Мадриде, но подчеркнул, что пока мало информации. В случае необходимости прокуратура начнет расследование.

Министр обороны Маргарита Роблес сказала утром во вторник, что видели солдаты домах престарелых:
«Они были полностью заброшены, если не были мертвы, на своих кроватях, нужно беспощадно действовать против тех, кто несет ответственность за подобные злоупотребления в домах».

Потрясенная коронавирусом Испания

Испанцев потрясли сообщения об ужасных смертях: в течение нескольких дней в доме престарелых Монте-Эрмосо в Мадриде погибли 20 жителей, а в доме в Сьюдад-Реале - 15 человек. Коронирующая инфекция была обнаружена у большинства умерших. Многочисленные инфицированные пожилые люди умерли и в других домах престарелых в Мадриде и по всей Испании.

По требованию организации по защите пациентов прокуратура начала расследование в доме престарелых Монте-Эрмосо. По данным мадридской городской администрации, в дополнение к погибшим, 75 людей (в том числе персонала), были заражены коронавирусом. Родственники пациентов из Монте-Эрмосо и других домов престарелых говорили о катастрофических гигиенических условиях и нехватке защитного снаряжения для медицинского персонала. 

Напомним, что в Испании более 2000 человек умерли от коронавируса.

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Теги : коронавирус
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Коронавирус в Испании: солдаты обнаруживают трупы в домах престарелых
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