Коронавирус в Испании: солдаты обнаруживают трупы в домах престарелых
Во время дезинфекции домов в Испании престарелых солдаты обнаружили мертвых пожилых людей в нескольких учреждениях, умерших от коронавируса. Тела, по-видимому, оставались незамеченными долгое время, сообщила в понедельник газета «Эль Мундо» и другие СМИ со ссылкой на военную службу экстренной помощи UME.
Министр транспорта Хосе Луис Абалос подтвердил эти сообщения на пресс-конференции в Мадриде, но подчеркнул, что пока мало информации. В случае необходимости прокуратура начнет расследование.
Министр обороны Маргарита Роблес сказала утром во вторник, что видели солдаты домах престарелых:
«Они были полностью заброшены, если не были мертвы, на своих кроватях, нужно беспощадно действовать против тех, кто несет ответственность за подобные злоупотребления в домах».
Потрясенная коронавирусом ИспанияИспанцев потрясли сообщения об ужасных смертях: в течение нескольких дней в доме престарелых Монте-Эрмосо в Мадриде погибли 20 жителей, а в доме в Сьюдад-Реале - 15 человек. Коронирующая инфекция была обнаружена у большинства умерших. Многочисленные инфицированные пожилые люди умерли и в других домах престарелых в Мадриде и по всей Испании.
По требованию организации по защите пациентов прокуратура начала расследование в доме престарелых Монте-Эрмосо. По данным мадридской городской администрации, в дополнение к погибшим, 75 людей (в том числе персонала), были заражены коронавирусом. Родственники пациентов из Монте-Эрмосо и других домов престарелых говорили о катастрофических гигиенических условиях и нехватке защитного снаряжения для медицинского персонала.
Напомним, что в Испании более 2000 человек умерли от коронавируса.
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