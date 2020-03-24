Лекарства от гипертонии могут повышать риск развития коронавируса в тяжелой форме
Новую гипотезу предложил Джеймс Диас, доктор медицинских наук, в Школе общественного здравоохранения Нового Орлеана. Серьезные осложнения со стороны легких, наблюдаемых у пациентов с диагнозом коронавирус могут быть вызваны некоторыми препаратами от высокого артериалиального давления (гипертонии).
«Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) - это очень рекомендуемые лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая сердечные приступы, высокое кровяное давление, диабет и хроническое заболевание почек», - отмечает доктор Диаз. «У многих пожилых есть эти болезни. Им прописывают эти лекарства, они принимают их каждый день».
Механизм действияКоронавирусы связываются с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) в нижнем отделе дыхательных путей инфицированных пациентов, чтобы попасть в легкие. Исследования на экспериментальных моделях показали увеличение количества ACE2-рецепторов в сердечно-легочной циркуляции после внутривенных инфузий ингибиторов ACE.
«У пациентов, получающих эти классы препаратов, в легких будет повышенное количество рецепторов ACE2, с которыми связываются белки коронавируса S, они могут подвергаться повышенному риску тяжелых исходов коронавирусной инфекции», - объясняет Диаз.
Только гипотезаОн рекомендует в будущем проводить исследования типа «случай-контроль» на пациентах с инфекциями коронавируса, чтобы дополнительно подтвердить, что хроническая терапия ингибиторами АПФ или БРА может повысить риск тяжелых исходов.
Диаз предупреждает:
"Пациенты, получающие лечение, не должны прекращать принимать лекарства, но должны избегать скоплений людей, массовых мероприятий, круизов, длительных перелетов и всех людей с респираторными заболеваниями во время вспышки коронавируса, чтобы уменьшить риск заражения".
Рукопись статьи была опубликована издательством Оксфордского университета 18 марта.
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