Лекарства от гипертонии могут повышать риск развития коронавируса в тяжелой форме

«Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) - это очень рекомендуемые лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая сердечные приступы, высокое кровяное давление, диабет и хроническое заболевание почек», - отмечает доктор Диаз. «У многих пожилых есть эти болезни. Им прописывают эти лекарства, они принимают их каждый день».

Механизм действия

«У пациентов, получающих эти классы препаратов, в легких будет повышенное количество рецепторов ACE2, с которыми связываются белки коронавируса S, они могут подвергаться повышенному риску тяжелых исходов коронавирусной инфекции», - объясняет Диаз.

Только гипотеза

"Пациенты, получающие лечение, не должны прекращать принимать лекарства, но должны избегать скоплений людей, массовых мероприятий, круизов, длительных перелетов и всех людей с респираторными заболеваниями во время вспышки коронавируса, чтобы уменьшить риск заражения".