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Специалисты: туалетная бумага вызывает рак прямой кишки

рулон туалетной бумаги

По словам российских дерматологов, пользоваться современной туалетной бумагой не так уж безопасно. Все чаще ее выпускают с различными красителями и ароматизаторами, которые становятся причиной раздражения кожи в местах соприкосновения ее с бумагой.

Специалисты утверждают, что некоторые образцы могут привести к развитию геморроя, различным воспалениям и даже раку прямой кишки. Это объясняется тем, что в состав красителей дешевых брендов входит свинец, провоцирующий онкологию. Эксперты рекомендуют к покупке образцы туалетной бумаги без ароматизаторов и красителей. Это может быть обычная белая бумага по средней цене.

Влажную туалетную бумагу медики также не советуют – в таких салфетках высокое содержание химических веществ. Использование антибактериальных салфеток и влажной туалетной бумаги может вызвать сыпь и различные раздражения на коже.
Теги : туалетная бумага, онкологические заболевания, красители и ароматизаторы, влажные салфетки
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