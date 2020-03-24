Специалисты: туалетная бумага вызывает рак прямой кишки

Специалисты утверждают, что некоторые образцы могут привести к развитию геморроя, различным воспалениям и даже раку прямой кишки. Это объясняется тем, что в состав красителей дешевых брендов входит свинец, провоцирующий онкологию. Эксперты рекомендуют к покупке образцы туалетной бумаги без ароматизаторов и красителей. Это может быть обычная белая бумага по средней цене.Влажную туалетную бумагу медики также не советуют – в таких салфетках высокое содержание химических веществ. Использование антибактериальных салфеток и влажной туалетной бумаги может вызвать сыпь и различные раздражения на коже.