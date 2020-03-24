Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты

«Мы должны сделать все, чтобы отсрочить передачу», - сказала президент Британского ринологического общества Клэр Хопкинс.

Потеря обоняния=самоизоляция

"Мы все начали отмечать увеличение числа пациентов, которые были молодыми, в остальном совершенно бессимптомными. Это крайне необычно. Некоторые из этих пациентов звонили в органы здравоохранения Великобритании, обеспокоенные коронавирусом, но им сказали, что нет необходимости в самоизоляции, поскольку это не является признанным симптомом.