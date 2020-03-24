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Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты

Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты

Эксперты утверждают, что потеря обоняния может стать новым способом обнаружения вируса. ЛОР-врачи в Великобритании, США и Франции отмечают рост числа пациентов в последние недели с аносмией - внезапной потерей обоняния, и говорят, что это может быть признаком коронавируса у людей которые не чувствуют других симптомов.

В Британии лор-врачи призвали органы здравоохранения посоветовать людям с внезапной потерей запаха или вкуса себя изолировать, даже если у них нет других симптомов.
«Мы должны сделать все, чтобы отсрочить передачу», - сказала президент Британского ринологического общества Клэр Хопкинс.

Хопкинс, которая опубликовала открытое письмо в пятницу с главой ЛОР-Великобритании Нирмалом Кумаром, сказала, что она не удивилась, услышав первоначальные сообщения из Ирана и Франции о пациентах с коронавирусом, сообщивших о потере обоняния.

Потеря обоняния=самоизоляция

По ее словам, около 40% случаев внезапной потери обоняния у взрослых вызваны поствирусной аносмией, а ранее известные коронавирусы составляют до 15% случаев.
Поворотный момент наступил, когда ее итальянский коллега, работающий в больнице на севере страны, упомянул, что он наблюдал высокую частоту потери обоняния среди медицинских работников.
"Мы все начали отмечать увеличение числа пациентов, которые были молодыми, в остальном совершенно бессимптомными. Это крайне необычно. Некоторые из этих пациентов звонили в органы здравоохранения Великобритании, обеспокоенные коронавирусом, но им сказали, что нет необходимости в самоизоляции, поскольку это не является признанным симптомом.
Она сказала, что симптом потери обоняния особенно полезен в качестве знака для медицинских работников, чтобы пройти тест или самоизолироваться, даже без других симптомов коронавируса.

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Теги : коронавирус
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Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты
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