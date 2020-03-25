Малоизвестные признаки рака легких. Не пропустите изменения в состоянии пальцев
Происходящие изменения в состоянии пальцев могут оказаться признаком рака легких – органа, который особенно уязвим перед новым коронавирусом.
Как сообщает MedikForum.ru, показатели выживаемости при возникновении рака легких зависят от того, насколько значительно прогрессировало заболевание к моменту постановки диагноза. Главная проблема заключается в том, что характерные признаки смертельно опасного недуга обычно не появляются на ранних стадиях, они становятся заметными только с его развитием.
Но существует малоизвестный симптом болезни, который важно не пропустить. Он связан с изменением в состоянии пальцев, информирует издание Express.
«Если ваши пальцы стали выглядеть не так, как раньше, это может быть признаком рака легких», - предупредили эксперты из Cancer Research UK.
По словам ученых, возникающие в легких опухоли вырабатывают гормоноподобное химическое вещество, которое выталкивает больше крови и жидкости в ткани организма, что может провоцировать отеки.
«Распухшие кончики пальцев могут быть признаком рака легких», - констатируют в связи с этим специалисты.
Они поясняют, что в случае опасного заболевания в состоянии пальцев происходят изменения, делающие их булавовидными, с утолщенной верхней частью. Кожа рядом с ногтями может выглядеть непривычно блестящей, а сами ногти – изогнутыми. Подобное преображение происходит у примерно трех из десяти человек с немелкоклеточным раком легкого, и у четырех из ста с мелкоклеточным.
Кроме того, малоизвестным симптомом онкологического заболевания органа дыхания может оказаться боль в пальце, об этом свидетельствует исследование специалистов Национальных институтов здравоохранения США. Они описали случай с пациенткой, у которой в течение трех месяцев наблюдались боль и отек среднего пальца правой руки. Обследование показало, что мучившая женщину боль была вызвана метастазами, которые дала аденокарценома легкого.
«Другие признаки рака легких, которые вы не должны пропустить, включают сонливость и спутанность сознания, головные боли, часто сопровождаемые болезненностью и слабостью руки или ноги», - дополнили онкологи.
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