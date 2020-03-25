Малоизвестные признаки рака легких. Не пропустите изменения в состоянии пальцев

«Если ваши пальцы стали выглядеть не так, как раньше, это может быть признаком рака легких», - предупредили эксперты из Cancer Research UK.

«Распухшие кончики пальцев могут быть признаком рака легких», - констатируют в связи с этим специалисты.

«Другие признаки рака легких, которые вы не должны пропустить, включают сонливость и спутанность сознания, головные боли, часто сопровождаемые болезненностью и слабостью руки или ноги», - дополнили онкологи.