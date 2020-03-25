Зачем необходимо заменить обычную соль на морскую

"Все чаще замечаете у себя отеки? Проанализируйте свой рацион - возможно, вы едите слишком много соленой и острой пиши. Чтобы избежать одутловатости, замените обычную пищевую соль морской – она содержит больше ценных микроэлементов и не станет причиной отечности", - пояснила диетолог.

"Чтобы не страдать от вздутия, следует отдавать предпочтение печеным, вареным и приготовленным на пару овощам", - подчеркнула Бабич.

По словам Людмилы Бабич, полный переход на питание фруктами и овощами приводит к незначительному увеличению объема тела. Поэтому овощами и фруктами не следует злоупотреблять перед каким-либо мероприятием, на котором необходимо быть в тонусе.Более того, употребление овощей и фруктов на голодный желудок со 100-процентной вероятностью приводит к вздутию.