Гастроэнтеролог рассказала об опасности лапши быстрого приготовления

"Цена лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют только самые дешевые продукты низкого качества. Продукты, из которых сделана лапша насыщены консервантами, стабилизаторами и усилителями вкуса. Они богаты углеводами. О содержании полезных белков и витаминов говорить не приходится", - утверждает диетолог.

Лапша быстрого приготовления обычно усваивается организмом в ближайшие часы после приёма, а затем провоцирует усиленное выделение инсулина и повышает уровень глюкозы. Если в лапше содержится опасный эмульгатор Е322, то он приводит к развитию язвы кишечника и желудка.