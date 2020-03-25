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Гастроэнтеролог рассказала об опасности лапши быстрого приготовления

Почему опасно употреблять лапшу быстрого приготовления

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала россиянам не употреблять лапшу быстрого приготовления. По её словам, такая лапша на первый взгляд может показаться самым дешевым и быстрым способом утолить голод, но последствия для здоровья могут быть намного больше, чем сэкономленные деньги и время.

"Цена лапши быстрого приготовления говорит о том, что в ее составе присутствуют только самые дешевые продукты низкого качества. Продукты, из которых сделана лапша насыщены консервантами, стабилизаторами и усилителями вкуса. Они богаты углеводами. О содержании полезных белков и витаминов говорить не приходится", - утверждает диетолог.

Лапша быстрого приготовления обычно усваивается организмом в ближайшие часы после приёма, а затем провоцирует усиленное выделение инсулина и повышает уровень глюкозы. Если в лапше содержится опасный эмульгатор Е322, то он приводит к развитию язвы кишечника и желудка.
Теги : диетолог, лапша быстрого приготовления
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Гастроэнтеролог рассказала об опасности лапши быстрого приготовления
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