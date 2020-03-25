вирусные;

бактериальные;

грибковые;

аллергические;

травматические (следствие попадания инородного тела или хирургического вмешательства) и вызванные воздействием раздражающих факторов (горячей жидкости или пара, кислот, щелочей и др.).

катаральный (простой);

атрофический (субатрофический);

гипертрофический.

конституциональные особенности строения слизистой оболочки глотки и всего желудочно–кишечного тракта;

длительное воздействие экзогенных факторов (пыль, горячий сухой или задымленный воздух, химические вещества);

затрудненное носовое дыхание (дыхание через рот)

курение и злоупотребление алкоголем;

аллергия;

Фарингит - острое или хроническое воспаление слизистой оболочки глотки, которое сопровождается болями, першением или дискомфортом в горле.При остром фарингите характерны першение, сухость, дискомфорт и боли в горле при глотании (особенно при пустом глотке), реже – общее недомогание, подъем температуры.не характерны повышение температуры и существенное ухудшение общего состояния. Ощущения характеризуются больными как сухость, першение и ощущение комка в горле, что вызывает желание откашляться или «прочистить горло».По этиологическому фактору острые фарингиты можно разделить на:Хронические фарингиты обычно классифицируют не по этиологическому признаку, а по характеру развивающихся в слизистой оболочке изменений:Основные факторы, способствующие развитию хронического фарингита:Лечение хронического фарингита заключается в комплексном подходе, включающем в себя противобактериальную терапию при выявленном возбудителе и определении чувствительности его к антибиотикам, либо назначение антибиотика широкого спектра действия.Симптоматическая терапия заключается в назначении местно таблеток для рассасывания, растворов для полоскания, спреев: стрепсилс, лизобакт, фарингосепт, пропосол спрей, мирамистин раствор для полоскания.Для облегчения воспаления в горле хорошо себя зарекомендовало средство на основе растительного сухого экстракта и эссенциального масла Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт – комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и отхаркивающее действие, а также обладает вяжущими свойствами. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт имеет растительный состав?. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт производится в Европев соответствии с международными стандартами качества производства.Можно полоскать горло раствором, состоящим 1 чайной ложки соды, 1/4 чайной ложки соли, 2 капель йода на стакан кипяченной воды, 6 раз в день.1 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Шалфей таблетки для рассасывания. РУ. П №011411/01 от 02.03.2009Оригинальная статья опубликована на сайте РМЖ (Русский медицинский журнал): https://www.rmj.ru/articles/otorinolaringologiya/Lechenie_ostrogo_i_hronicheskogo_faringita/#ixzz6H1yShPVGНа правах рекламы.