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Лечение хронического фарингита

Лечение хронического фарингита

Фарингит - острое или хроническое воспаление слизистой оболочки глотки, которое сопровождается болями, першением или дискомфортом в горле.

При остром фарингите характерны першение, сухость, дискомфорт и боли в горле при глотании (особенно при пустом глотке), реже – общее недомогание, подъем температуры.

Прихроническом фарингите не характерны повышение температуры и существенное ухудшение общего состояния. Ощущения характеризуются больными как сухость, першение и ощущение комка в горле, что вызывает желание откашляться или «прочистить горло».

По этиологическому фактору острые фарингиты можно разделить на:
  • вирусные;
  • бактериальные;
  • грибковые;
  • аллергические;
  • травматические (следствие попадания инородного тела или хирургического вмешательства) и вызванные воздействием раздражающих факторов (горячей жидкости или пара, кислот, щелочей и др.). 

Хронические фарингиты обычно классифицируют не по этиологическому признаку, а по характеру развивающихся в слизистой оболочке изменений:

  • катаральный (простой);
  • атрофический (субатрофический);
  • гипертрофический.

Основные факторы, способствующие развитию хронического фарингита:
  • конституциональные особенности строения слизистой оболочки глотки и всего желудочно–кишечного тракта;
  • длительное воздействие экзогенных факторов (пыль, горячий сухой или задымленный воздух, химические вещества);
  • затрудненное носовое дыхание (дыхание через рот)
  • курение и злоупотребление алкоголем;
  • аллергия;

Лечение хронического фарингита заключается в комплексном подходе, включающем в себя противобактериальную терапию при выявленном возбудителе и определении чувствительности его к антибиотикам, либо назначение антибиотика широкого спектра действия.
Симптоматическая терапия заключается в назначении местно таблеток для рассасывания, растворов для полоскания, спреев: стрепсилс, лизобакт, фарингосепт, пропосол спрей, мирамистин раствор для полоскания.

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Можно полоскать горло раствором, состоящим 1 чайной ложки соды, 1/4 чайной ложки соли, 2 капель йода на стакан кипяченной воды, 6 раз в день.

1 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Шалфей таблетки для рассасывания.  РУ. П №011411/01 от 02.03.2009
Оригинальная статья опубликована на сайте РМЖ (Русский медицинский журнал): https://www.rmj.ru/articles/otorinolaringologiya/Lechenie_ostrogo_i_hronicheskogo_faringita/#ixzz6H1yShPVG

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Лечение хронического фарингита
В США одобрили первое лекарство от COVID-19
Безопасен ли секс во время коронавируса