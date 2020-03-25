Насколько можно поправиться во время беременности
Естественно, что будущая мама должна набрать вес в период беременности. Но какое количество является нормой, и что может вызвать тревогу?
Во время беременности крайне важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой нутриентами. Не стоит забывать физические нагрузки, которые важны для вас и будущего ребенка. Малышу в мамином животе требуются питательные вещества, чтобы нормально расти и развиваться. Беременным нужны дополнительные калории, но не следует есть за двоих. Вопрос заключается в том, сколько калорий нужно. Среднестатистическая беременная женщина должна употреблять дополнительно 300 калорий в день. Это поддержит прибавку веса во время беременности.
В среднем, в течение первого триместра количество калорий должно составлять 1 800 в день, в течение второго – 2 200, во время третьего – 2 400. Если женщина вынашивает близнецов, ей может понадобиться от 3 000 до 3 500 калорий в день. Важно поддерживать правильный вес, чтобы избежать любых осложнений во время беременности. Если вы имели среднюю массу тела до зачатия, то после родов она должна увеличиться не более чем на 16 кг.
Опасна и нехватка веса. Это значит, что ребёнок недополучает нутриентов и может демонстрировать замедленное развитие. Если женщина была худощавой до беременности, то ей придётся набрать от 13 до 18 кг. Но если она имела лишний вес, то его прибавка не должна превышать 7-11 кг. Естественно, что при вынашивании двойняшек или тройняшек эти показатели вырастают. К примеру, будущая мама близнецов может поправиться на 16-24 кг, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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