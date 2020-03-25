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Академик Евдокименко призвал есть жир для защиты легких от коронавируса

хлеб с маслом

По мнению врача-ревматолога, невролога, академика Павла Евдокименко, для защиты легких во время пандемии коронавируса необходимо есть жир.

Как сообщает MedikForum.ru, главной мишенью нового коронавируса становятся легкие. Академик Евдокименко напомнил в своем «Инстаграме», что легкие человека являются жирозависимым органом – если есть недостаточно жира, их состояние и функции могут ухудшиться.

«Обезжиренное питание вредит легким не меньше, чем курение, – любая инфекция из-за этого намного легче проникает в бронхи, легкие. Причем, я имею в виду именно животные жиры, не растительные», - заметил Евдокименко.

Академик призвал хотя бы на время взять за правило ежедневно съедать немного жира – например, 20 граммов сливочного масла на завтрак или кусочек сала.

«И в целом я бы рекомендовал ввести в ежедневный рацион животные жиры», - сказал ученый.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогут укрепить легкие в сезон опасных инфекций.
Теги : легкие, коронавирус
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