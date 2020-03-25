Академик Евдокименко призвал есть жир для защиты легких от коронавируса

«Обезжиренное питание вредит легким не меньше, чем курение, – любая инфекция из-за этого намного легче проникает в бронхи, легкие. Причем, я имею в виду именно животные жиры, не растительные», - заметил Евдокименко.

«И в целом я бы рекомендовал ввести в ежедневный рацион животные жиры», - сказал ученый.