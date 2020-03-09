Коронавирус не проходит бесследно. Недуг провоцирует изменения в легких

Медики утверждают, что для избежания необратимых последствий в легких необходимо принимать меры на ранней стадии заболевания. Если вовремя не снизить нагрузку на организм, то ткань в легких начнет покрываться рубцами.Напомним, в Китае уже 100 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа. Скончались от недуга уже 3,3 тысячи человек. Излечиться удалось более 55 тысячи человек.