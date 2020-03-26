Назван фрукт, который помогает похудеть из-за быстрого чувства насыщения

"Потребление авокадо помогает повысить уровень гормона, при снижении которого человек испытывает голод. Разумное употребление здоровых жиров эффективно подавляет голод и содействует контролю веса, а также похудению", - рассказали ученые.

Этот гормон отвечает за состояние сытости. Если уровень лептина высокий, то человек не будет хотеть есть. Этот эффект можно использовать людям, которые хотят похудеть.Исследователи даже провели эксперимент, который показал эффективность авокадо при похудении. Они предлагали участникам эксперимента два приёма пищи - авокадо или другую нежирную пищу. Более эффективно худели те люди, которые регулярно выбирали авокадо, поскольку половинка среднего авокадо больше насытит организм, чем обезжиренный обед.