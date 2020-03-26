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Назван фрукт, который помогает похудеть из-за быстрого чувства насыщения

Авокадо - идеальный фрукт для похудения

Ученые из Центра исследований в области питания при Технологическом институте Иллинойса назвали авокадо одним из лучших фруктов для похудения, поскольку он имеет уникальный эффект. Помимо того, что авокадо имеет большое количество полезных элементов он также насыщает организм гормоном лептином.

Этот гормон отвечает за состояние сытости. Если уровень лептина высокий, то человек не будет хотеть есть. Этот эффект можно использовать людям, которые хотят похудеть.

Исследователи даже провели эксперимент, который показал эффективность авокадо при похудении. Они предлагали участникам эксперимента два приёма пищи - авокадо или другую нежирную пищу. Более эффективно худели те люди, которые регулярно выбирали авокадо, поскольку половинка среднего авокадо больше насытит организм, чем обезжиренный обед.

"Потребление авокадо помогает повысить уровень гормона, при снижении которого человек испытывает голод. Разумное употребление здоровых жиров эффективно подавляет голод и содействует контролю веса, а также похудению", - рассказали ученые.
Теги : авокадо, гормоны, похудение
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