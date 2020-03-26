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О чём может говорить кровь в моче

О каких болезнях может говорить кровь в моче

Кровь в моче - это довольно страшное явление для человека. Тем более для того, который считает себя абсолютно здоровым. Безусловно, наличие крови в моче не считается нормой, но и считать это признаком какого-либо страшного заболевания тоже не стоит.

Наиболее распространенной причиной попадания крови в мочу - это инфекция мочевыводящих путей. Они легко поддаются лечению благодаря антибиотикам. Но медлить с походом к врачу не стоит, поскольку этот симптом также может говорить об опухоли почек или мочевого пузыря.

Медики советуют прислушаться к своему организму при появлении крови в моче. Если мочеиспускание сопровождается болью, то на 99% это инфекция мочевыводящих путей. Если боли нет, то это более опасный симптом.

Опухоли мочевого пузыря и почек могут легко лечиться, если были обнаружены на ранней стадии. Затем раковые клетки начинают давать метастазы, что значительно осложняет течение недуга.
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