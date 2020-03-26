Названы продукты, с которыми опасно есть жареный картофель
Жареный картофель является довольно тяжелым блюдом, которое самое по себе нагружает пищеварительную систему. Это приводит к тому, что его лучше не употреблять с другой тяжелой едой, иначе это может повлечь сбой пищеварения. Например, хлеб только усугубит негативное влияние жареной картошки, поскольку также содержит концентрированный крахмал.
Желудок в таком случае не сможет сразу переварить пищу и будет вырабатывать всё больше желудочного сока, а это приводит к разрушению слизистой оболочки желудка. Картофель, особенно жареный, сильно нагружает почки, поэтому его нельзя запивать алкоголем.
Самым классическим сочетания блюд является жареный картофель и мясо. Но и этот тандем оказался губительным для здоровья. Желудку придется переваривать одновременно белки, жиры и углеводы, а это сложная задача. Поэтому пища будет надолго задерживаться в желудочно-кишечном тракте.
К несварению может привести употребление жареной картошки вместе с помидорами. Они делают крахмал практически неусваиваемым.
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