Названы продукты, с которыми опасно есть жареный картофель

Желудок в таком случае не сможет сразу переварить пищу и будет вырабатывать всё больше желудочного сока, а это приводит к разрушению слизистой оболочки желудка. Картофель, особенно жареный, сильно нагружает почки, поэтому его нельзя запивать алкоголем.Самым классическим сочетания блюд является жареный картофель и мясо. Но и этот тандем оказался губительным для здоровья. Желудку придется переваривать одновременно белки, жиры и углеводы, а это сложная задача. Поэтому пища будет надолго задерживаться в желудочно-кишечном тракте.К несварению может привести употребление жареной картошки вместе с помидорами. Они делают крахмал практически неусваиваемым.