26-03-2020 03:51 - Глава ВОЗ призвал мир "атаковать коронавирус"26-03-2020 01:43 - От коронавируса можно спастись препаратом от малярии26-03-2020 00:49 - За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-1926-03-2020 00:29 - Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом25-03-2020 23:59 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек25-03-2020 23:41 - Доктор Мясников назвал способ не заразиться коронавирусом25-03-2020 23:29 - Ученые проанализировали возможность передачи коронавируса через укусы комаров25-03-2020 23:18 - На время нерабочей недели все кафе и рестораны в Москве закроют25-03-2020 23:04 - В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом25-03-2020 22:15 - Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина25-03-2020 21:59 - Льва Лещенко перевели в реанимацию25-03-2020 21:51 - Пережившая инсульт 90-летняя американка смогла вылечиться от коронавируса25-03-2020 21:36 - Нарушитель карантина разбил кирпичом голову женщине-полицейскому во Франции25-03-2020 21:10 - Владимир Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Льва Лещенко25-03-2020 20:55 - Академик Евдокименко призвал есть жир для защиты легких от коронавируса

Названы продукты, с которыми опасно есть жареный картофель

С чем нельзя есть жареную картошку

Жареный картофель является довольно тяжелым блюдом, которое самое по себе нагружает пищеварительную систему. Это приводит к тому, что его лучше не употреблять с другой тяжелой едой, иначе это может повлечь сбой пищеварения. Например, хлеб только усугубит негативное влияние жареной картошки, поскольку также содержит концентрированный крахмал.

Желудок в таком случае не сможет сразу переварить пищу и будет вырабатывать всё больше желудочного сока, а это приводит к разрушению слизистой оболочки желудка. Картофель, особенно жареный, сильно нагружает почки, поэтому его нельзя запивать алкоголем.

Самым классическим сочетания блюд является жареный картофель и мясо. Но и этот тандем оказался губительным для здоровья. Желудку придется переваривать одновременно белки, жиры и углеводы, а это сложная задача. Поэтому пища будет надолго задерживаться в желудочно-кишечном тракте.

К несварению может привести употребление жареной картошки вместе с помидорами. Они делают крахмал практически неусваиваемым.
Теги : жареная картошка, мясо, помидоры, хлеб, алкоголь
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Стресс может повлиять на сперму и будущее потомство
Здоровье человека обычно зависит от его образования
Иммунитет против вирусов. 5 антиоксидантов, которых часто не хватает организму