Ученые обнаружили аутоантитела, которые могут быть причиной эпилепсии

Некоторые формы эпилепсии протекают на фоне воспалительного процесса в мозге. Ученым из Боннского университета удалось обнаружить механизм, объясняющий эту связь. Исследование может стать основой для дальнейшей разработки новых терапевтических подходов. Работа была опубликована в Annals of Neurology.Эпилепсия может как передаваться по наследству, так и быть следствием травмы головы или воспалительного процесса. Наиболее опасным является воспаление в гиппокампе. Этот отдел мозга задействуется в процессах памяти и в развитии эмоций.Ранее ученые не знали, как именно это связано. Но исследователям удалось идентифицировать аутоантитела, которые ответственны за воспаление мозга у некоторых пациентов. В спинномозговой жидкости больных эпилепсией ученые обнаружили аутоантитело, работающее против белка DBN1.В чашках Петри исследователи провели эксперимент. Они добавили обнаруженные аутоантитела к нейронам, которые начали выпускать более быстрые электрические импульсы. Внезапная активация и усиление этих импульсов может провоцировать приступ.