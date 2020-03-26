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Ученые обнаружили аутоантитела, которые могут быть причиной эпилепсии

Ученые рассказали о связи воспаления и эпилепсии
Некоторые формы эпилепсии протекают на фоне воспалительного процесса в мозге. Ученым из Боннского университета удалось обнаружить механизм, объясняющий эту связь. Исследование может стать основой для дальнейшей разработки новых терапевтических подходов. Работа была опубликована в Annals of Neurology.

Эпилепсия может как передаваться по наследству, так и быть следствием травмы головы или воспалительного процесса. Наиболее опасным является воспаление в гиппокампе. Этот отдел мозга задействуется в процессах памяти и в развитии эмоций.

Ранее ученые не знали, как именно это связано. Но исследователям удалось идентифицировать аутоантитела, которые ответственны за воспаление мозга у некоторых пациентов. В спинномозговой жидкости больных эпилепсией ученые обнаружили аутоантитело, работающее против белка DBN1.

В чашках Петри исследователи провели эксперимент. Они добавили обнаруженные аутоантитела к нейронам, которые начали выпускать более быстрые электрические импульсы. Внезапная активация и усиление этих импульсов может провоцировать приступ.
Теги : эпилепсия, воспаления
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