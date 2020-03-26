Какие продукты делают человека вялым

Диетологи назвали три продукта, которые нельзя есть на завтрак, поскольку к обеду они спровоцируют вялость.На завтрак уж точно не подойдет красное мясо и продукты из него: колбасы, сосиски и т.д. Безусловно, в нём есть полезные микроэлементы, но процесс его переваривания настолько трудозатратен, что чувство голода и слабость будут обеспечены до вечера. Поэтому диетологи советуют употреблять красное мясо только по выходным.Белый хлеб запускает работу поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Повышение уровня этого вещества в организме и провоцирует все вышеперечисленные симптомы вялости, а также чувство голода.Пить кофе нужно не более двух кружек в день. Если уровень кофеина в организме превысит допустимую норму, то эффект будет противоположный. Вместо прилива сил получим усталость и вялость.