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Какие продукты делают человека вялым

Продукты, которые провоцируют вялость и слабость

Слабость, недомогание и сонливость могут настигать в течение дня. Обычно это говорит о чувстве вялости, которое совсем необязательно сигнализирует о проблемах со здоровьем. Очень часто люди неправильно завтракают. Вместо создания основы для продуктивного дня они нагружают пищеварительную систему и вся энергия организма тратиться на её переработку.

Диетологи назвали три продукта, которые нельзя есть на завтрак, поскольку к обеду они спровоцируют вялость.

На завтрак уж точно не подойдет красное мясо и продукты из него: колбасы, сосиски и т.д. Безусловно, в нём есть полезные микроэлементы, но процесс его переваривания настолько трудозатратен, что чувство голода и слабость будут обеспечены до вечера. Поэтому диетологи советуют употреблять красное мясо только по выходным.

Белый хлеб запускает работу поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Повышение уровня этого вещества в организме и провоцирует все вышеперечисленные симптомы вялости, а также чувство голода.

Пить кофе нужно не более двух кружек в день. Если уровень кофеина в организме превысит допустимую норму, то эффект будет противоположный. Вместо прилива сил получим усталость и вялость.
Теги : слабость, вялость, хлеб, кофе, красное мясо, завтрак
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