Какие продукты делают человека вялым
Слабость, недомогание и сонливость могут настигать в течение дня. Обычно это говорит о чувстве вялости, которое совсем необязательно сигнализирует о проблемах со здоровьем. Очень часто люди неправильно завтракают. Вместо создания основы для продуктивного дня они нагружают пищеварительную систему и вся энергия организма тратиться на её переработку.
Диетологи назвали три продукта, которые нельзя есть на завтрак, поскольку к обеду они спровоцируют вялость.
На завтрак уж точно не подойдет красное мясо и продукты из него: колбасы, сосиски и т.д. Безусловно, в нём есть полезные микроэлементы, но процесс его переваривания настолько трудозатратен, что чувство голода и слабость будут обеспечены до вечера. Поэтому диетологи советуют употреблять красное мясо только по выходным.
Белый хлеб запускает работу поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Повышение уровня этого вещества в организме и провоцирует все вышеперечисленные симптомы вялости, а также чувство голода.
Пить кофе нужно не более двух кружек в день. Если уровень кофеина в организме превысит допустимую норму, то эффект будет противоположный. Вместо прилива сил получим усталость и вялость.
Оставить комментарий