Почему иногда бездельничать бывает полезным

"В современном мире люди привыкли к тому, что бесконечная занятость, стресс – это постоянно присутствующие вещи в жизни, норма. Но постоянные работа и груз дел, нуждающихся в исполнении, могут иметь плохие последствия для психического состояния человека и его здоровья в целом", - утверждает психолог Сэнди Манн.

"Ум ищет свою собственную стимуляцию. Когда человек позволяет себе витать в облаках, у него больше шансов прийти к креативности", - подчеркнула психолог.

По словам специалиста, в Нидерландах даже существует специальный термин "никсен", который означает процесс ничегонеделания. Примечательно, что каждый голландец находит в своей жизни место для "никсен" и расслабляется от повседневного напряжения.