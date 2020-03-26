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Расстройство сна связали с изменения в мозге

Нарушения сна могут приводить к раннему Альцгеймеру
Нарушение дыхания во сне (SDB) связали с изменениями в мозге, в том числе с накоплением амилоида в отделах, обычно пораженных при болезни Альцгеймера. Исследование было опубликовано в JAMA Neurology.

Доктор Клэр Андре из Университета Кан-Нормандия во Франции совместно с коллегами использовала данные 127 пожилых людей, проживающих в городе, участвовавших в рандомизированном клиническом исследовании Age-Well.

В анализ были включены участники, которые прошли нейропсихологическую оценку, полисомнографию, магнитно-резонансную томографию, а также позитронно-эмиссионную томографию с контрастом. Исследователи пытались определить, было ли присутствие SDB связано с образованием амилоидных бляшек, изменениями в объеме серого вещества, кровотока и метаболизма глюкозы.

«Изменения, связанные с нарушением дыхания во сне, включают отложение амилоида в отделах мозга, обычно связанных с болезнью Альцгеймера, что может объяснить, почему это состояние связано с повышенным риском развития Альцгеймера в более молодом возрасте», - сообщили авторы.
Теги : болезнь Альцгеймера, сон, нарушения сна
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