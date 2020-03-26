Использование метода кенгуру может сказаться на развитии ребенка

Новое исследование, проведенное учеными из Флоридского Атлантического университета, показывает, что контакт «кожа к коже» в общении матери и ребенка имеет важное значение для развития нервной системы в раннем младенческом возрасте. Полученные выводы демонстрируют положительное влияние так называемого метода кенгуру, при котором недоношенные дети выхаживаются с контактом «кожа к коже».Продольное рандомизированное контролируемое исследование изучало влияние метода кенгуру на маркеры нейро-созревания у здоровых доношенных детей. Ученые сфокусировались на потенциальной связи метода кенгуру и развития детского мозга. В течение шести недель за одной группой новорожденных ухаживали по методу кенгуру, за второй стандартным способом.Результаты исследования, опубликованные в журнале Infant Behavior and Development, свидетельствуют о том, что на физиологию матерей и их доношенных детей влияет метод кенгуру при использовании в послеродовом периоде.Результаты показали, что левая лобная доля головного мозга ребенка (вовлеченная в когнитивные и эмоциональные навыки), по-видимому, стимулируется при уходе по методу кенгуру. Кроме того, у матерей и ребенка отмечалось повышение окситоцина (гормона счастья) и снижение реакции на стресс.