Китайские ученые установили, что коронавирус может влиять на фертильность мужчин

Исследования китайских ученых показали, что коронавирусная инфекция COVID-19 оказывает влияние на функцию мужских половых желез.





Ученые сравнили уровень гормонов у 81 пациента детородного возраста с коронавирусной инфекций COVID-19 с уровнем гормонов 100 здоровых мужчин того же возраста. Результаты показали, что у заболевших новым коронавирусом мужчин уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ), который в мужском организме стимулирует гормонопродуцирующие клетки, вырабатывающие тестостерон, значительно повышен, но соотношение уровня тестостерона к ЛГ и соотношение фолликулостимулирующего гормона к ЛГ сильно понижены.





Исследователи отметили, что более половины заболевших COVID-19 пациентов являются мужчинами репродуктивного возраста, поэтому после выздоровления требуется проведение дальнейших анализов функции мужских половых желез, в том числе и по определению качества спермы.





Пока исследование является ограниченным, потому что вирус SARS-CoV-2 не был обнаружен в сперме у пациентов, что было бы более прямым доказательством поражения мужских половых желез, вызванных этим вирусом. Ученые также предположили, что на функцию половых желез пациентов могли сказаться стресс и кортикостероидная терапия, сообщается на платформе medRxiv.