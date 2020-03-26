26-03-2020 14:36 - Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года26-03-2020 14:27 - Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса26-03-2020 14:13 - Коронавирус может вызывать эпидемию одиночества26-03-2020 14:12 - Китайские ученые установили, что коронавирус может влиять на фертильность мужчин26-03-2020 13:50 - Эпидемиолог рассказал, как защищаться от коронавируса в домашних условиях26-03-2020 13:44 - Нью-Йорк мобилизует врачей защищаясь от коронавируса, а Великобритания призывает на помощь волонтеров26-03-2020 13:42 - Ученые заявили о создании самого быстрого теста на коронавирус26-03-2020 13:33 - Ученые сообщили, когда носители коронавируса наиболее заразны26-03-2020 13:24 - В Хабаровском крае могут отменить свадьбы из-за коронавируса26-03-2020 13:16 - У нарушителей карантина будут отбирать машины26-03-2020 13:16 - Кремль призвал быть готовыми к худшему сценарию с коронавирусом26-03-2020 12:57 - Специалисты назвали опасный побочный эффект парацетамола26-03-2020 12:45 - Из-за угрозы коронавируса в Ростовской области закрыли на карантин два отделения в больнице26-03-2020 12:38 - Травма сердца связана с повышенной смертностью от коронавируса COVID-1926-03-2020 12:25 - А Ванга предупреждала: пророчества болгарской целительницы начинают сбываться

Китайские ученые установили, что коронавирус может влиять на фертильность мужчин

мужчина

Исследования китайских ученых показали, что коронавирусная инфекция COVID-19 оказывает влияние на функцию мужских половых желез.


Ученые сравнили уровень гормонов у 81 пациента детородного возраста с коронавирусной инфекций COVID-19 с уровнем гормонов 100 здоровых мужчин того же возраста. Результаты показали, что у заболевших новым коронавирусом мужчин уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ), который в мужском организме стимулирует гормонопродуцирующие клетки, вырабатывающие тестостерон, значительно повышен, но соотношение уровня тестостерона к ЛГ и соотношение фолликулостимулирующего гормона к ЛГ сильно понижены.


Исследователи отметили, что более половины заболевших COVID-19 пациентов являются мужчинами репродуктивного возраста, поэтому после выздоровления требуется проведение дальнейших анализов функции мужских половых желез, в том числе и по определению качества спермы.


Пока исследование является ограниченным, потому что вирус SARS-CoV-2 не был обнаружен в сперме у пациентов, что было бы более прямым доказательством поражения мужских половых желез, вызванных этим вирусом. Ученые также предположили, что на функцию половых желез пациентов могли сказаться стресс и кортикостероидная терапия, сообщается на платформе medRxiv.

Теги : коронавирус, ученые, половая функция, мужское здоровье
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года
Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Не на сиденье унитаза: где в офисе больше всего бактерий