В США может произойти "итальянский сценарий" заражения коронавирусом
По состоянию на 16 марта, количество заболевших новым типом коронавируса в Италии превысило 24 тысячи человек. 1809 итальянцев скончались от COVID-19. Сейчас Италия считается эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Европе и по всему миру. За сутки в стране заражаются опасным недугом по несколько тысяч человек. Итальянские власти уже не могут контролировать ситуацию.
Центра по контролю и профилактике заболеваний США подготовил отчет, согласно которому аналогичный сценарий может произойти в Штатах и вероятность этого крайне высока. Американские ученые спрогнозировали, что при худшем сценарии в стране заразятся коронавирусом от 160 до 214 миллионов человек. Жертвами COVID-19 могут стать 1,7 миллиона жителей США.
На данный момент в США заражены коронавирусом уже 3244 человека. Умер 61 человек. Исследователи прогнозируют резкое увеличение числа заболевших после 1 апреля.
Эпидемиолог из Государственного университета Кента в США Тара Смит утверждает, что американцы "перешли черту", до которой коронавирус можно было изолировать и контролировать его распространение.
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