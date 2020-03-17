В США может произойти "итальянский сценарий" заражения коронавирусом

Центра по контролю и профилактике заболеваний США подготовил отчет, согласно которому аналогичный сценарий может произойти в Штатах и вероятность этого крайне высока. Американские ученые спрогнозировали, что при худшем сценарии в стране заразятся коронавирусом от 160 до 214 миллионов человек. Жертвами COVID-19 могут стать 1,7 миллиона жителей США.На данный момент в США заражены коронавирусом уже 3244 человека. Умер 61 человек. Исследователи прогнозируют резкое увеличение числа заболевших после 1 апреля.Эпидемиолог из Государственного университета Кента в США Тара Смит утверждает, что американцы "перешли черту", до которой коронавирус можно было изолировать и контролировать его распространение.