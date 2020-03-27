Вечерние физические нагрузки оказались полезнее утренних

Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что в вечернее время суток эффективность тренировок повышается на 50%. Это достигается благодаря тому, что организму требуется в два раза меньше кислорода. В результате повышался уровень субстанции, которая отвечает за метаболическую активность тканей.По мнению ученых, физические нагрузки неразрывно связаны с циркадными ритмами человека или его "внутренними часами". Поэтому существует наиболее благоприятное время для выполнения тренировок. Однако есть и такие периоды, когда физическая нагрузка противопоказана.