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Вечерние физические нагрузки оказались полезнее утренних

Вечерние физические нагрузки оказались полезнее утренних

Ещё некоторое время назад ученые и медики считали, что организм лучше переносит физические нагрузки утром. Именно поэтому у людей выработалась привычка делать утреннюю зарядку. Но сейчас ученые поменяли своё мнение. Последние исследования показывают, что физические нагрузки в вечернее время суток более полезны для организма, чем утренние.

Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что в вечернее время суток эффективность тренировок повышается на 50%. Это достигается благодаря тому, что организму требуется в два раза меньше кислорода. В результате повышался уровень субстанции, которая отвечает за метаболическую активность тканей.

По мнению ученых, физические нагрузки неразрывно связаны с циркадными ритмами человека или его "внутренними часами". Поэтому существует наиболее благоприятное время для выполнения тренировок. Однако есть и такие периоды, когда физическая нагрузка противопоказана.
Теги : физические нагрузки, циркадные ритмы, вечер, утренняя зарядка
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Вечерние физические нагрузки оказались полезнее утренних