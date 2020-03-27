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Высокий рост может быть симптомом серьёзной болезни

Высокий рост может быть опасен

Ученые из Лундского Университета в Швеции установили прямую зависимость между ростом человека и вероятность образования тромбов в венах. Они утверждают, что высокие люди более подвержены тромбозу, при котором в кровеносных сосудах образуются сгустки крови, чем низкие.

Исследователи считают, что причиной этой зависимости является гравитация. Высокие люди имеют более протяженные кровеносные сосуды, поэтому гравитация оказывает на них большее влияние, чем на кровеносные сосуды низких людей, которые имеют меньшую протяженность. Усиленное воздействие гравитации может приводить к затруднению кровотока или его частичному прекращению.

"При росте меньше 1,65 м риск венозной тромбоэмболии падает на 65% по сравнению с теми, кто выше 1,85 м", - утверждают авторы исследования.
Теги : рост, тромбоз, кровообращение
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