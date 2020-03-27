Высокий рост может быть симптомом серьёзной болезни

"При росте меньше 1,65 м риск венозной тромбоэмболии падает на 65% по сравнению с теми, кто выше 1,85 м", - утверждают авторы исследования.

Исследователи считают, что причиной этой зависимости является гравитация. Высокие люди имеют более протяженные кровеносные сосуды, поэтому гравитация оказывает на них большее влияние, чем на кровеносные сосуды низких людей, которые имеют меньшую протяженность. Усиленное воздействие гравитации может приводить к затруднению кровотока или его частичному прекращению.