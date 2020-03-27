Высокоочищенный рыбий жир может стать ключом к спасению от сердечно-сосудистых заболеваний

«Наш анализ расширяет результаты исследования REDUCE-IT, оценивая его потенциальное влияние на население США», - подчеркнул Вонг. «Если учесть, что каждый 21 пациент, получавший высокоочищенный рыбий жир, не столкнулся с сердечно-сосудистым заболеванием, это высокий показатель в проекции на всю страну».

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) провели статистический анализ, который показал, что более 70 тыс. сердечных приступов, инсультов и других проблем с сердечно-сосудистой системой ежегодно можно предотвратить в США, используя высокоочищенный рыбий жир.Исследованием руководил доктора Натан Д. Вонг, профессор и директор Программы профилактики сердечных заболеваний в Отделении кардиологии Медицинской школы при UCI.В анализе используются данные Национального обзора здоровья и питания, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний, также были включены критерии из многонационального клинического испытания, проведенного исследователями из Гарвардского университета под названием REDUCE-IT.Исследование REDUCE-IT показало, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом и множественными факторами риска, которые имеют повышенные уровни триглицеридов и повышенный риск развития ишемических явлений, смогли заметно улучшить свое состояние, применяя этил эйкозапентаеновую кислоту, высокоочищенный рыбий жир. Количество негативных сердечно-сосудистых событий было снижено на 25%.