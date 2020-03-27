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Соленая диета мешает бороться с инфекциями

Соленая диета

Избыточное содержание соленых продуктов в рационе мешает организму сражаться с инфекциями. К такому выводу пришли ученые из Университета Бона в Германии.

Существует несколько рисков, связанных с соленой диетой, и одним из главных считают повышенное артериальное давление. Любители поесть соленого часто страдают от гипертонии, намного увеличивающей риски инсульта и инфаркта. И вот теперь немецкие учёные доказали, что большое количество соли негативно влияет на иммунную систему, что увеличивает вероятность развития инфекционных болезней. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют взрослым людям не употреблять более 5 г соли в день, что соответствует двум гамбургерам.

Но только в США среднестатистический взрослый гражданин поглощает по 8,5 г соли ежедневно, что почти в два раза превышает рекомендации ВОЗ. Это частично объясняет высокие показатели гипертонии в Америке. Теперь немецкие учёные полагают, что избыток соли также ослабляет иммунную систему, мешая ей сражаться с бактериальными инфекциями. Они провели исследования с участием добровольцев, получавших дополнительно 6 г соли к своему ежедневному рациону. Это соответствовало двум блюдам из фастфуд сетей.

Впервые в истории науки доказано, что избыточное употребление соли также существенно ослабляет иммунитет. Полученные выводы противоречат результатам других работ, демонстрировавших, что соленая диета эффективно сражается с инфекциями, спровоцированными определёнными кожными паразитами у лабораторных животных. Ранее из-за этого учёные считали, что хлорид натрия обладает укрепляющими иммунитет свойствами, пишет Science Translational Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : соленая диета, инфекции
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Соленая диета мешает бороться с инфекциями
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