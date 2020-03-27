Для сохранения позитива нужно жить сегодняшним днем
Для того чтобы сохранять позитив, нужно жить одним моментом, но и планировать на будущее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины.
Принято считать, что живущие сегодняшним днём люди более счастливы, по сравнению с теми, кто предпочитает длительное планирование. Исследование американских ученых показало, что настоящее счастье достигают те, кто соблюдает баланс между способностью наслаждаться моментом и планировать на будущее. Эти люди лучше переносят ежедневный стресс и не поддаются негативному настроению. Хорошо известно, что ежедневные стрессоры увеличивают вероятность негативного воздействия на психику человека.
Работа американских ученых проливает новый свет на различные факторы влияния ежедневного стресса и его реакцию у разных людей. Результаты исследования публикует журнал Personality and Individual Differences. Авторы отслеживали два фактора, которые воздействуют на способность противостоять стрессу. Это осознанность и проактивное совладание. Осознанность - способность человека жить сегодняшним днем и настоящим моментом, а не постоянно мучиться из-за каких-то неприятных воспоминаний или волноваться по поводу будущего.
Проактивное совладание, напротив, говорит о способности так умело планировать будущее, чтобы снижать вероятность стресса. В исследовании приняли участие 116 человек в возрасте от 60 до 90, и 107 человек в возрасте от 18 до 36. Наблюдения показали, что только комбинация двух этих факторов является наилучшим инструментом противодействия ежедневному стрессу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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