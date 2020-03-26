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Осознанность и планирование – ключ к отсутствию стресса

Осознанность и планирование помогают справиться со стрессом
Недавнее исследование, проведенное в Университете штата Северная Каролина, показало, что люди, которым удается сбалансировать жизнь текущим моментом и планирование будущего, лучше всего реагируют на ежедневный стресс, не поддаваясь негативным настроениям.

«Хорошо известно, что ежедневные стрессоры ухудшить настроение», - рассказывает Шеваун Нойперт, профессор психологии и автор статьи. «Наша работа показывает, как определенные переменные влияют на реакцию на стресс».


В частности, исследователи рассмотрели два фактора, которые, как считается, влияют на управление стрессом: осознанность и проактивная адаптация.

Осознанность – это жизнь текущим моментом, когда люди фокусируются на настоящем, забывая о прошлом и не думаю о будущем. Проактивная адаптация – планирование на будущее, уменьшающее в дальнейшем вероятность стресса.

Исследователи изучили данные 223 человек. Из них 116 в возрасте от 60 до 90 лет и 107 в возрасте от 18 до 36 лет. Все участники исследования были из США.

Они прошли опрос, который определил их склонность к проактивной адаптации. Затем участников просили заполнять анкеты восемь дней подряд, в которых исследовались колебания осознанности, также сообщалось о наличии стрессоров и о присутствии плохого настроения.

Исследователи обнаружили, что проактивная адаптация была полезна для ограничения воздействия ежедневных стрессоров, но этот эффект пропадал, если люди сообщали о низком уровне осознанности.

«Наши результаты показывают, что комбинация проактивной адаптации и осознанности приводит большей устойчивости к стрессорам, вне зависимости от возраста», - отмечает Нойперт.
Теги : стресс, осознанность, планирвоание
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