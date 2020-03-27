Эксперты рассказали, как лучше стирать одежду в условиях эпидемии COVID-19

«Существует распространенное заблуждение, что людям – чтобы убить вирусы и бактерии, – следует стирать в самых горячих условиях. Но испытания доказали, что стирки одежды при температуре 60 ° C с хорошим моющим средством вполне достаточно для уничтожения патогенов», - поделилась одна из специалистов, Сьюзен Фермор,

Очень многие копят одежду и предметы домашнего обихода до тех пор, пока не сложится куча. Делать этого не следует. Одежда, в которой выходят на улицу, не должна соприкасаться с другими домашними вещами и бельем, предназначенными для стирки.

В сегодняшних обстоятельствах одежда, в которой выходили на улицу, в особенности, если посещались общественные места, должна стираться после возвращения домой.

Люди часто склонны стирать при 40 градусах в режиме быстрой стирки. Эксперты этого не рекомендуют. Оптимальная температура – это 60 градусов.

После стирки машинка должна тщательно протираться и высушиваться – влажность помогает болезнетворным микроорганизмам выживать.

Важно следить за тем, чтобы сухими и чистыми были полотенца, салфетки, губки и тряпки, используемые для уборки квартиры, мытья посуды.

Постельное белье следует менять чаще обычного, а постель после сна регулярно проветривать и подвергать воздействию солнечных лучей.