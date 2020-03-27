Эксперты рассказали, как лучше стирать одежду в условиях эпидемии COVID-19
Когда дело доходит до стирки одежды, то в условиях эпидемии COVID-19 эксперты советуют стирать белье и одежду при определенной температуре. Об этом информирует издание Express (Великобритания).
Как сообщает MedikForum.ru, новый коронавирус может легко распространяться от человека к человеку, и наши повседневные привычки способны влиять на риск заражения инфекцией COVID-19, а также на дальнейшее ее распространения. По мнению экспертов, правильный способ стирать одежду может снизить вероятность заболеть.
Они рассказали, как это лучше делать.
«Существует распространенное заблуждение, что людям – чтобы убить вирусы и бактерии, – следует стирать в самых горячих условиях. Но испытания доказали, что стирки одежды при температуре 60 ° C с хорошим моющим средством вполне достаточно для уничтожения патогенов», - поделилась одна из специалистов, Сьюзен Фермор,
Также эксперт озвучила другие рекомендации, которых следует придерживаться в условиях эпидемии COVID-19.
- Очень многие копят одежду и предметы домашнего обихода до тех пор, пока не сложится куча. Делать этого не следует. Одежда, в которой выходят на улицу, не должна соприкасаться с другими домашними вещами и бельем, предназначенными для стирки.
- В сегодняшних обстоятельствах одежда, в которой выходили на улицу, в особенности, если посещались общественные места, должна стираться после возвращения домой.
- Люди часто склонны стирать при 40 градусах в режиме быстрой стирки. Эксперты этого не рекомендуют. Оптимальная температура – это 60 градусов.
- После стирки машинка должна тщательно протираться и высушиваться – влажность помогает болезнетворным микроорганизмам выживать.
- Важно следить за тем, чтобы сухими и чистыми были полотенца, салфетки, губки и тряпки, используемые для уборки квартиры, мытья посуды.
- Постельное белье следует менять чаще обычного, а постель после сна регулярно проветривать и подвергать воздействию солнечных лучей.
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